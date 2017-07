Prezydent Bayernu komentuje zachowanie Lewandowskiego i przywołuje go do porządku

- Robert powiedział mi, że nie miał żadnego wsparcia od kolegów. Ale też nie było wsparcia od trenera, który nie zaapelował do zawodników Bayernu, by pomogli. Robert był tak bardzo zawiedziony, nigdy wcześniej go takiego nie widziałem – powiedział w rozmowie z „Kickerem” menedżer zawodnika Maik Barthel.

Sam Lewandowski również skomentował całe zajście. Polski napastnik na łamach „Super Expressu” przyznał, że w ostatnim meczu sezonu z Freiburgiem koledzy nie pomogli mu w walce o tytuł króla strzelców Bundesligi, który ostatecznie zdobył Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund.

- Teraz już nie, ale wcześniej bolało. Może też dlatego, że nie do końca byłem zadowolony z tego, jak drużyna mi pomagała. Odczuwałem złość, byłem rozczarowany postawą drużyny – powiedział 28-latek.

Kilka dni temu w obronie polskiego napastnika stanął Lothar Matthaeus – wieloletni kapitan Bayernu i reprezentacji Niemiec, który zachowanie kapitana reprezentacji Polski argumentował jego dużą ambicją sportową. Jego zdania nie podziela jednak prezydent bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge.

- Kontaktowałem się z panem Barthelem i spytałem, w czym problem. Robert czuł zbyt małe wsparcie w ostatnim meczu. W ogóle nie zgadzam się z tą opinią. Koledzy stworzyli mu kilka dobrych okazji – powiedział Rummenigge na łamach „Kickera”.

- Myślę, że wszyscy chcieli, żeby Robert został królem strzelców, ale nie wyszło. Uważam więc, że to nie jest problem. Poza tym Carlo Ancelotti powiedział mi, że przed meczem przekazał piłkarzom, że mają pomóc Robertowi – dodał 61-latek.

Robert Lewandowski w poniedziałek zakończył blisko miesięczny urlop i wrócił do treningów z drużyną. Pomimo wielu doniesień o możliwym odejściu Polaka z Bayernu, prawdopodobnie zostanie on w Niemczech na najbliższy sezon.