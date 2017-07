Ligue 1. Grzegorz Krychowiak jednak nie odejdzie z PSG?

O ewentualnym odejściu Krychowiaka z Paris Saint-Germain mówi się już od przeszło pół roku. Polak do klubu z Ligue 1 przechodził jako gwiazda hiszpańskiej Sevilli i nic nie zwiastowało tego, co miało czekać 27-latka we Francji. Pomocnik nie przebił się do pierwszego składu trenera Unaia Emery`ego, który w środku pola chętniej stawiał m.in. na Adriena Rabiota, Blaise`a Mautidiego, Marco Verattiego i Thiago Mottę.

Francuskie media o sprzedaży Krychowiaka informowały już zimą, kiedy zawodnikiem również interesowało się kilka klubów, w tym włoski Inter Mediolan. Wówczas piłkarz postanowił zostać w Paryżu i walczyć o miejsce w drużynie. Według L`Equipe teraz sytuacja może być bardzo podobna, ponieważ szefowie „Nerazzurri” ponownie podjęli próby zakupu Polaka, a ten kolejny raz zdecydował się odrzucić ich ofertę i pozostać w PSG.

Drużyna Paris-Saint Germain rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu. Grzegorz Krychowiak na razie nie trenuje jednak z zespołem. Reprezentant Polski przebywa obecnie na wakacjach, a do klubu ma wrócić przed 15 lipca, ponieważ właśnie wtedy wicemistrzowie Francji wylatują na tournee do Stanów Zjednoczonych.