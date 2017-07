Siatkówka. Łuczniczka Bydgoszcz sięga po młodość

Wojciech Kowalski jest wychowankiem klubu z Torunia, ale ostatnie sezony grał w grupach młodzieżowych Chemika Bydgoszcz. Z klubem znad Brdy rywalizował w mistrzostwach Polski oraz rozgrywkach Młodej Ligi U-23.

- Myślę, że drużyna zbudowana przez sztab trenerski może w tym sezonie pozytywnie wszystkich zaskoczyć. W zespole jest kilku młodych zawodników, którzy prowadzeni przez trenera Kubę Bednaruka mogą stać się mocnymi punktami zespołu. Osobiście nie mogę się doczekać rozpoczęcia współpracy z nowym trenerem, który słynie z pracy z młodzieżą, co jeszcze bardziej napędza mnie do powrotu na halę. Mam zamiar sumiennie pracować na każdym treningu, aby szlifować swoje umiejętności i w pewnym momencie dostać swoją szansę pokazania się na parkiecie – mówi nowy libero Łuczniczki, Wojciech Kowalski.

Nowy zespół trenera Bednaruka prawie gotowy

Zajęcie 15. miejsca i walka o uniknięcie barażów poskutkowały dużymi zmianami w Łuczniczce Bydgoszcz po sezonie 2016/2017. Zespół przejął nowy trener. Jakub Bednaruk szybko zaczął zmiany w składzie. Pierwszy do drużyny dołączył Edgardo Goas z ligi tureckiej. Później kontrakty podpisali Michał Szalacha (AZS Częstochowa), Paweł Gryc (BBTS Bielsko-Biała), Metodi Ananiew (Zamalek), Henrique Batagim (Pamvohaikos V.C. – GRE), Adam Kowalski (AZS Częstochowa) oraz właśnie Wojciech Kowalski z Młodej Ligi.

Tak duża liczba nowych kontraktów oznaczała sporo pożegnań. Jan Nowakowski przeniósł się do ONICO Warszawy, Igor Yudin do Zenita Kazań, Marcel Gromadowski do Volejbal Kladno, a Mateusz Czunkiewicz i Milan Katić prawdopodobnie również opuszczą klub z Bydgoszczy.