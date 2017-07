Siatkówka. Skład Espadonu Szczecin na sezon 2017/2018 zamknięty

Dawid Murek to jedna z najbardziej znanych postaci polskiej siatkówki. W kadrze wystąpił 277 razy, zdobywając z nią mistrzostwo świata i Europy juniorów oraz srebro Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Karierę rozpoczynał w Międzyrzeczu, by później od 1996 roku grać w AZS-ie Częstochowa. Przez kolejne cztery lata występował w Panathinaikosie Ateny (2001-2005), a później rok we Włoszech (Cimone Modena). Wrócił do Polski, by związać się z Jastrzębskim Węglem (2006-2008), a następnie z PGE Skrą Bełchatów (2008-2009). Po pięciu sezonach spędzonych w AZS-ie Częstochowa dołączył do Transferu Bydgoszcz (2014-2016), by w końcu przenieść się do Espadonu Szczecin, w którym występować będzie również w rozgrywkach 2017/2018.

Marcin Wika to również doświadczony ligowy zawodnik. Pierwsze szlify zdobywał w Korabie Puck, by następnie grać w Górniku Radlin i Jastrzębskim Węglu (2003-2006). Po kolejnych latach spędzonych w Asseco Resovii Rzeszów i powrocie na Śląsk trzy sezony występował w Delekcie Bydgoszcz (2011-2014). Po przerwie wrócił na parkiet w Szwajcarii (PV Lugano) i po krótkim epizodzie w BBTS-ie Bielsko-Biała przeniósł się do Szczecina.

Za Espadonem duże zmiany. Do drużyny dołączyli Eemi Tervaportii, Mateusz Malinowski, Tomasz Kowalski, Justin Duff, Bartosz Gawryszewski, Marcin Jaskuła i Adrian Kacperkiewicz, a rozstali się z nią Bartosz Cedzyński, Maciej Wołosz, Michał Kozłowski, Dominik Depowski, Łukasz Perłowski, Danaił Miłuszew oraz Michal Sladecek. Ważne umowy na kolejny sezon mieli Michał Ruciak, Maciej Zajder i Adrian Mihułka.