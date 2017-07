Legia Warszawa sprowadziła obrońcę z Benfiki Lizbona

Hildeberto był zawodnikiem Benfiki Lizbona, ale nie zagrał ani jednego meczu w pierwszej drużynie. W zeszłym sezonie był wypożyczony do angielskiego Nottingham Forest, które walczyło o utrzymanie na zapleczu Premier League. W Championship rozegrał 22 mecze, zdobył dwie bramki i miał dwie asysty.

Portugalczyk najczęściej grywa na prawej obronie, choć w swojej karierze występował także w pomocy.

- Najbardziej lubię grać na skrzydle, bo jestem zawodnikiem ofensywnym. Jestem tutaj jednak po to, by wykonywać polecenia trenera. Będę grał tam, gdzie on mnie wystawi - powiedział oficjalnej stronie Legii.

Portal "transfermarkt" wycenia go na 750 tys. euro.