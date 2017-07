Premier League. Oficjalnie! Romelu Lukaku już jest piłkarzem Manchesteru United

75 mln funtów to piąta najwyższa kwota transferowa w historii futbolu oraz najwyższy transfer pomiędzy brytyjskimi klubami. Manchester United wygrał pojedynek o 24-letniego belgijskiego napastnika z Chelsea, która wyrównała ofertę rywali, ale nie była skora do płacenia prowizji agentowi piłkarza, Mimo Raioli.

- Nie mogę się doczekać, gdy wybiegnę na wypełnione po brzegi Old Trafford - stwierdził piłkarz.

- Romelu świetnie pasuje do Manchesteru United. To wielka osobowość i wielki zawodnik. To normalne, że chce rozwijać swoja karierę w największym klubie. To świetne wzmocnienie zespołu. Cieszę się, że znów będę z nim pracował - oświadczył trener Jose Mourinho. Portugalczyk prowadził Lukaku, gdy obaj pracowali w Chelsea. Belg do pierwszej jedenastki „The Blues” się nie przebił i został sprzedany do Evertonu.

Lukaku w Premier League strzelił do tej pory 85 bramek w pięciu sezonach.

W niedzielę w przeciwnym kierunku, czyli z Manchesteru do Evertonu, przeniósł się Wayne Rooney. Oba transfery nie były ze sobą powiązane