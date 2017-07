Zuckerberg nie kupi Tottenhamu? "Klub nie jest na sprzedaż"

Zuckerberg wraz z funduszem miał złożyć niedawno według informacji "The Sunday Times" ofertę kupna londyńskiego klubu. Joe Lewis, właściciel Tottenhamu, odrzucił jednak propozycję funduszu opiewającą na kwotę około miliarda euro. Zdaniem Lewisa klub jest wart ponad dwa razy więcej.

Spekulacje na ten temat uciął w poniedziałek za pośrednictwem oficjalnego komunikatu zarząd Tottenhamu. - Nie prowadzimy żadnych dyskusji związanych ze sprzedażą klubu - czytamy w notce prasowej.

Majątek Zuckerberga wynosi oko 55 mld euro. Jeśli wierzyć informacjom "The Sunday Times", Tottenham próbuje on przejąć od 2014 roku. Póki co bezskutecznie.

Ogromne wpływy z tytułu praw telewizyjnych, na jakie mogą liczyć kluby angielskiej Premier League, przyciągają do ligi bogatych inwestorów. W poprzednich latach w kluby PL zainwestowali m.in. rosyjski miliarder Roman Abramowicz (Chelsea) oraz szejk Mansour Al Nahyan (Manchester City).