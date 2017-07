Kibice Widzewa Łódź znów to robią! Pobiją kolejny karnetowy rekord? Dołączył Zbigniew Boniek!

Do tej pory sympatycy czterokrotnego mistrza Polski kupili ponad 10 tys. karnetów! Średnio fani Widzewa kupują około 500 sztuk dziennie. Wiele wskazuje na to, tegoroczny rekord Polski w sprzedaży karnetów, który w marcu wyśrubowali (15056!) zostanie szybko przez nich pobity! Do rozpoczęcia trzecioligowych rozgrywek pozostał jeszcze miesiąc.

Dziesięć karnetów kupił nawet Zbigniew Boniek, prezes PZPN i największa legenda Widzewa, który następnie przekazał je najbardziej potrzebującym.