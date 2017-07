Tour de France. Rafał Majka wycofał się z Wielkiej Pętli

Majka przewrócił się w niedzielę na zjeździe po górskiej premii na 68. kilometrze. Zawodnik nie czuł się dobrze, doznał mocnych obtarć skóry, ale po założeniu opatrunków postanowił kontynuować zmagania.

Z dużą stratą do lidera klasyfikacji generalnej Chrisa Froome'a Polak dotarł do mety w asyście Michała Kwiatkowskiego, jednak stracił szanse na walkę o zwycięstwo w Tour de France. Jego celem miała być walka o etapowy triumf, ewentualnie włączenie się do rywalizacji o koszulkę dla najlepszego górala, ale ostatecznie po analizie wyników badań zespół kolarza podjął decyzję o wycofaniu go z wyścigu.

- Wszystko mnie boli, ale mam szczęście, że nie doszło do żadnych złamań. Nie potrafię dokładnie wyjaśnić, dlaczego się przewróciłem. Nie hamowałem, ale moje przednie koło wpadło w poślizg. Na trasie musiał być jakiś olej albo podobna substancja - powiedział Majka. - Nie mogę normalnie oddychać z powodu bólu w klatce piersiowej. Musieliśmy podjąć mądra decyzję. Teraz odpocznę, a potem zacznę przygotowywać się do reszty sezonu - dodał polski zawodnik.