Wimbledon. Liderka rankingu odpadła z turnieju

Pojedynek Kerber z Muguruzą był bardzo zacięty. W pierwszym secie jedno przełamanie na korzyść Niemki wystarczyło jej do wygrania seta. W drugim tym samym odwdzięczyła się Hiszpanka i wygrała go w identycznym stosunku. Decydująca partia była pokazem przełamań. Ostatecznie o jedno więcej (3 do 2) zgarnęła Muguruza, co pozwoliło jej zakończyć mecz zwycięstwem.

Triumfatorka grała bardzo ryzykownie. Zanotowała aż 55 zagrań kończących, ale również 50 niewymuszonych błędów. Dla porównania Kerber zakończyła mecz stosunkiem 27:12. Co ciekawe, obie tenisistki wygrały dokładnie tyle samo punktów - 101.

Porażka Kerber oznacza, że Niemka straci sporo punktów za zeszłoroczny finał. Muguruzę czeka natomiast kolejny trudny mecz - w kolejnej rundzie zmierzy się ze Swietłaną Kuzniecową, która wcześniej wyeliminowała Agnieszkę Radwańską.