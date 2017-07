Tottenham wydał oświadczenie ws. informacji o sprzedaży klubu

"Klub zaangażował Rothschild w zabezpieczenie finansów wykorzystanych do budowy nowego stadionu. Zgodnie z przewidywaniami z tego powodu pojawiły się propozycje pożyczek i inwestycji. 31 maja 2017 roku klub ogłosił sfinansowanie budowy obiektu dzięki konsorcjum banków, w skład którego wchodzą: Bank of America Merrill Lynch International Limited, Goldman Sachs Bank USA i HSBC Bank. Zarząd uważa, że to najkorzystniejsze rozwiązanie, które dba o interesy kibiców, pracowników, udziałowców i zapewni dalszy rozwój klubu. Zarząd w tej chwili nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie sprzedaży klubu" - czytamy na oficjalnej stronie Tottenhamu.

Zuckerberg wraz z funduszem złożył niedawno według informacji "The Sunday Times" ofertę właścicielowi Kogutów Joe Lewisowi. Miliarder odrzucił propozycję funduszu opiewającą na kwotę około miliarda euro. Zdaniem Lewisa klub jest wart ponad dwa razy więcej.

Z informacji "The Sunday Times" wynika, że Iconiq Capital próbuje wykupić klub od 2014 roku. Póki co bezskutecznie. Majątek Zuckerberga wyceniany jest na ok. 55 mld euro, więc sumy, jakich domaga się Lewis, nie robią na nim z pewnością wrażenia.