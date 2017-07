MŚ 2018. Nietypowy pomysł na miejsce zamieszkania reprezentacji Niemiec

Piłkarska reprezentacja Niemiec potrafi perfekcyjnie przygotować się na wielkie turnieje. Od wielu lat sami inwestują w boiska treningowe, a często wybierają nietypowe miejsca zamieszkania. Podczas ostatniego mundialu zaskoczyli cały świat, kiedy ogłosili, że będą mieszkać w wiosce rybackiej. Podziałało - miesiąc później zdobyli mistrzostwo świata.

Niemcy kierują się prostą zasadą: baza treningowa musi być kameralna, bezpieczna oraz znajdować się blisko boiska treningowego i lotniska. Dyrektor kadry, Oliver Bierhoff, szuka aktualnie takiego miejsca w Rosji, gdzie w przyszłym roku odbędzie się kolejny mundial. Zdradził już pierwszy pomysł, który jest wielkim zaskoczeniem.

Według niego możliwe jest, że nie da się znaleźć odpowiedniego miejsca. Co wtedy? Piłkarze mogą utworzyć pole kempingowe.

- Na razie jest to tylko pomysł, który przedyskutowaliśmy. Jeśli znajdziemy do tego odpowiednie warunki, to nie wykluczamy takiego rozwiązania - powiedział Bierhoff.

W eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata Niemcy zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy C i mają pięć punktów przewagi nad drugą Irlandią Północną.