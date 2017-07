Ekstraklasa. Sky Sport: We wtorek Kownacki przejdzie testy medyczne

Według informacji „Sky Sport Italia” 20-letni napastnik następnego dnia przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze kontrakt.

Lech ma zarobić na transferze Kownackiego około 4,5 mln euro oraz kolejne 2 w bonusach.

20-latek będzie już trzecim Polakiem w Sampdorii Genua. Kownacki dołączy do Karola Linettego i Bartosza Bereszyńskiego. Powinno to znacznie ułatwić aklimatyzację w nowej drużynie, a co za tym idzie, Kownacki może szybciej pokazać pełnie swoich możliwości.

W minionym sezonie Kownacki strzelił 13 bramek i zaliczył trzy asysty. Warto dodać, że piłkarz dołożył do tego cztery gole w meczach młodzieżowej reprezentacji Polski.