Transfery. Everton nie zwalnia tempa po pozyskaniu Rooneya. Chce kupić również Giroud

Bartosz Rzemiński

Wayne Rooney został oficjalnie nowym zawodnikiem Evertonu. Prawdopodobnie nie będzie to jedyny napastnik, który latem dołączy do ekipy z Liverpoolu. "The Toffees" chcą również pozyskać Oliviera Giroud z Arsenalu.

Szefowie drużyny prowadzonej przez Ronalda Koemana chcą szybko zapełnić lukę po sprzedaży Romelu Lukaku do Manchesteru United i poza pozyskaniem Wayne`a Rooneya z Manchesteru United chcą również kupić Oliviera Giroud z Arsenalu. O tym, że Giroud może opuścić Arsenal mówi się już od dawna. Francuski napastnik może mieć problemy z miejscem w pierwszym składzie „Kanonierów” po tym jak pozyskali oni Alexandre`a Lacazette`a z Olympique Lyon. Zdaniem dziennikarza „SkySports” Kaveha Solhekol`a najbardziej na pozyskaniu 30-latka zależy właśnie Evertonowi. - Wayne Rooney sprowadzony. Teraz Everton koncentruje się na Olivierze Giroud. Uważają, że mają 50 procent szans na pozyskanie napastnika Arsenalu” – napisał na Twitterze Solhekol. Za napastnika, który w ubiegłym sezonie Premier League w 29 meczach zdobył 12 bramek należy zapłacić około 25 milionów euro.