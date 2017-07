Mark Zuckerberg chce wykupić Tottenham Hotspur

Zuckerberg wraz z funduszem złożył niedawno według informacji "The Sunday Times" ofertę właścicielowi Kogutów Joe Lewisowi. Miliarder odrzucił propozycję funduszu opiewającą na kwotę około miliarda euro. Zdaniem Lewisa klub jest wart ponad dwa razy więcej.

Z informacji "The Sunday Times" wynika, że Iconiq Capital próbuje wykupić klub od 2014 roku. Póki co bezskutecznie. Majątek Zuckerberga wyceniany jest na ok. 55 mld euro, więc sumy, jakich domaga się Lewis, nie robią na nim z pewnością wrażenia.

Ogromne wpływy z tytułu praw telewizyjnych, na jakie mogą liczyć kluby angielskiej Premier League, przyciągają do ligi bogatych inwestorów. W poprzednich latach w kluby PL zainwestowali m.in. rosyjski miliarder Roman Abramowicz (Chelsea) czy szejk Mansour Al Nahyan (Manchester City).