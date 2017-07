Dani Alves nie zagra dla Guardioli? Brazylijczyk może przenieść się do PSG

34-latek po przejściu z Barcelony do Juventusu zanotował bardzo udany sezon. Brazylijczyk świetnie prezentował się w rozgrywkach Serie A i w Lidze Mistrzów, czym przyciągnął uwagę dużych europejskich klubów.

Brytyjskie media informowały, że obrońcy bardzo zależało na przenosinach do Manchesteru, gdzie miał grać pod wodzą Pepa Guardioli, z którym współpracował w czasach gry w Barcelonie. Piłkarz miał już uzgodnić szczegóły dwuletniego kontraktu, jednak w ostatniej chwili transfer został wstrzymany, ponieważ właściciele PSG przebili ofertę „The Citizens”.

Według informacji „The Telegraph”, Manchester chciał zrealizować pozyskanie zawodnika jeszcze przed wylotem na tournee do Stanów Zjednoczonych, teraz wydaje się to nierealne. Jeżeli Alves zdecyduje się na przenosiny do Francji, Pep Guardiola rozpocznie starania o Kyle`a Walkera z Tottenhamu lub Benjamina Mendy`ego z AS Monaco.