Marcelo trafi do Olympique Lyon! Cena? Około 6 milionów euro

Marcelo trafił do Polski w 2008 roku z brazylijskiego Santosu i z miejsca stał się najlepszym obrońcą ligi. Stoper z Brazylii miał olbrzymią łatwość wygrywania pojedynków powietrznych, co przekładało się na zdobywanie wielu bramek dla Wisły Kraków.

Nic dziwnego, że PSV Eindhoven zapłacił za niego aż 3,8 mln euro. Po trzech latach spędzonych w Holandii przeniósł się do Hannoveru za niecałe 3 mln euro. Niemcy w 2016 roku wypożyczyli go do Besiktasu, by po pół roku sprzedać definitywnie.

Skauci Lyonu wypatrzyli jednak 30-letniego obrońcę i zdecydowali, że będzie on idealnym kandydatem do gry we francuskiej drużynie. Kilka dni temu do Besiktasu trafił Pepe z Realu Madryt i wydawało się, że brazylijski obrońca stworzy świetny duet z doświadczonym Portugalczykiem. Okazało się jednak, że Pepe będzie następcą Marcelo, który znów wraca do czołowej ligi europejskiej.