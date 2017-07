Oficjalnie. Wayne Rooney zawodnikiem Evertonu

O odejściu Rooneya z Manchesteru mówiło się już od dłuższego czasu. Angielski napastnik nie był zadowolony ze swojej roli w drużynie Jose Mourinho. Doświadczony zawodnik zanotował ostatnio bardzo słaby sezon, w którym w Premier League wystąpił jedynie w 25 spotkaniach, często wchodząc na boisko z ławki rezerwowych.

Transfer Rooneya do Evertonu, którego 31-latek jest wychowankiem, może kosztować właścicieli "The Toffees" nawet 15-20 milionów funtów. Zdaniem angielskich mediów przenosiny reprezentanta Anglii to część transakcji związanej z przejściem Romelu Lukaku do Manchesteru.

Co ciekawe, piłkarz za tydzień gry w drużynie prowadzonej przez Ronalda Koemana, będzie zarabiał 160 tysięcy funtów, a więc aż o połowę mniej niż w Manchesterze United. To pokazuje, jak bardzo legendzie "Czerwonych Diabłów" zależało na transferze.

Wayne Rooney przez 13 sezonów rozegrał dla Manchesteru United 559 spotkań, w których zdobył aż 253 bramki. Teraz zawodnik wraca do klubu, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.