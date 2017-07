Siatkówka. Historyczny triumf. Drużyna Stephane'a Antigi z brązowym medalem Ligi Światowej

Amerykanie rozpocz瘭i mecz o br您owy medal Ligi 安iatowej od skutecznej i mi貫j dla oka siatk闚ki (8:5). David Smith nie tylko trzyma blok, ale r闚nie punktowa zagrywk, Taylor Sander 鈍ietnie gra na skrzydle, natomiast Stephane Antiga szuka jakiegokolwiek sposobu na powstrzymanie rosn帷ej przewagi rywali (18:14). W ko鎍闚ce pierwszej partii o wyniku zacz掖 decydowa Benjamin Patch, na kt鏎ego Kanadyjczycy nie potrafili znale潭 odpowiedzi. USA wygra造 25:18.

Kanadyjczycy zrewan穎wali si jednak na pocz徠ku drugiej partii, w kt鏎ej postawili na

agresywniejsz zagrywk (7:5). Cho przy stanie 12:12 oba zespo造 zbli篡造 si do siebie, to Ryley Barnes zacz掖 robi r騜nic po kanadyjskiej stronie (16:14). Dwie przerwy w meczu na 膨danie Johna Sperawa niewiele zmieni造 i w ostatniej fazie seta jego podopieczni nie byli w stanie zagrozi rywalom (20:25).

Prowadzenie USA w kolejnym rozdaniu ograniczy這 si do gry do pierwszej przerwy technicznej (8:7). Im dalej w set, tym pewniej rozgrywa Tyler Sanders i mocniej atakowa Barnes (16:13). Kiedy do tego Graham Vigrass zacz掖 szczelnie zamyka blok swojego zespo逝, a John Gordon Perrin punktowa na skrzydle, przewaga Kanady da豉 jej komfort grania (23:21).

Zesp馧 Stephane'a Antigi od br您owego medalu Ligi 安iatowej dzieli豉 tylko jedna partia (25:22). W czwartym secie reprezentantom Stan闚 Zjednoczonych si造 starczy這 ponownie tylko do pierwszej przerwy technicznej (8:7). Po niej gra Kanadyjczyk闚 zyska豉 na jako軼i i cho nie mogli uzyska wy窺zego prowadzenia ni jeden, dwa punkty, to nie dawali rywalom mo磧iwo軼i wyr闚nania (14:13). Ostatecznie to jednak USA poda這 rywalom r瘯 do zwyci瘰twa w meczu. Zesp馧 trenera Sperawa zacz掖 pope軟ia bardzo kosztowne b喚dy, kt鏎e przy 鈍ietnej postawie Van

Berkela da造 podopiecznym Stephane'a Antigi cztery punkty przewagi (19:15). Tego USA nie by造 ju w stanie odrobi i po pomy販e Sandera w polu serwisowym mecz o br您owy medal Ligi 安iatowej pierwszy raz w historii zako鎍zy si triumfem Kanadyjczyk闚 (25:21).



Kanada – Stany Zjednoczone 3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 25:21)