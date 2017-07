Anthony Rowlinson: Robert Kubica może wrócić do F1 już na GP Belgii!

Dziennikarz F1 Racing pisał ostatnio, że Kubica świetnie prezentował się w bolidzie, a szefowie Renault byli zachwyceni postawą Polaka. - Nie miejcie żadnych złudzeń, Kubica jest w formie od samego wejścia do bolidu. Nie wierzę, że był w Walecji tylko po to, by przekonać się, czy może prowadzić bolid. On wiedział, że jest gotowy, ale musiał to pokazać całemu światu - pisał Rowlinson.

Kubica pojedzie w F1 już w sierpniu?

Przy okazji GP Australii telewizja Eleven Sports Network zapytała Rowlinsona co sądzi na temat polskiego kierowcy. Dziennikarz zszokował polskich kibiców, bo stwierdził, że Polak już wkrótce może pojawić się w Formule 1. - Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy Kubicę na oficjalnych testach, które zostaną przeprowadzone na Węgrzech. Jeśli jazdy próbne pójdą dobrze, to mam przeczucie, że zobaczymy Kubicę w bolidzie Renault już podczas GP Belgii (27.08.2017- przyp.red). - mówił Anthony Rowlinson w stacji Eleven Sport Network.

Okropna mapa blizn i zagojonych ran

Dziennikarz przyznał, że rozmiar obrażeń Polaka jest potężny, ale Kubica potrafi doskonale je maskować, a na torze nie widać jego problemów. - Obrażenia są widoczne gołym okiem. Jak Polak rozpina kombinezon, to odsłania makabryczną mapę blizn i zagojonych ran po operacji. Ręka jest bardzo chuda, a to wszystko przez uszkodzenia ścięgien i mięśni. Wiemy również, że Kubica ma ograniczone ruchy nadgarstka, ale i tak pozwala mu to odpowiednio trzymać kierownicę. - dodawał Rowlinson w swoim tekście.

Podczas sobotniej rozmowy emitowanej w Eleven Sports Network dziennikarz dodał , że jest prawie pewien, że Kubica pojeździ wkrótce autem z 2017 roku. - Jeśli testy nowego auta pójdą dobrze, to być może Robert dokończy w sezon w kokpicie Renault, a potem, kto wie co będzie w sezonie 2018 - dodał.