Marco Verratti przeprosił za słowa swojego agenta

- Słyszałem słowa mojego agenta i chciałbym zaznaczyć, że zupełnie się z nim nie zgadzam. Pragnę przeprosić wszystkie osoby związane z klubem, prezydenta, piłkarzy i kibiców. Jestem w Paryżu bardzo szczęśliwy. Niebawem wrócimy do treningów i niezmiernie mnie to cieszy. Wiem, że klub mi ufa i jeszcze raz bardzo za tę sytuację przepraszam.

- Ja nie wypowiedziałbym nigdy takich słów. Mój agent popełnił wielki błąd, ale mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Teraz wracamy do treningów i musimy się skupić na pracy. Zamierzam dać z siebie wszystko - powiedział Verratti

W ostatnim czasie sporo mówiło się na temat ewentualnego transferu 24-latka do Barcelony. Katalończykom bardzo zależało na jego pozyskaniu, on również miał na to ochotę. Możliwe, że po tych słowach nigdzie się jednak nie ruszy i wciąż będzie kluczowym zawodnikiem wicemistrzów Francji.