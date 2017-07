Serie A. Piotr Zieliński zachwycił Marka Hamsika. Piękne słowa kapitana Napoli

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo udany sezon. W barwach Napoli rozegrał 47 meczów, w których strzelił sześć goli i miał siedem asyst. Niesamowity rozwój reprezentanta Polski nie przeszedł niezauważony. Grą Zielińskiego zachwycały się włoskie media, a co kilka tygodni pojawiały się nowe informacje o zainteresowaniu Polakiem największych klubów świata. Teraz swój podziw dla 23-letniego pomocnika wyraził Marek Hamsik, kapitan i legenda Napoli.

- Mam nadzieję, że Piotr Zieliński zostanie moim następcą - przyznał Słowak, który w neapolitańskim klubie gra od dziesięciu lat.

Słowacki pomocnik zaznaczył również, że nowy sezon może przynieść kibicom w Neapolu mnóstwo radości. - To najsilniejsze Napoli odkąd tu jestem. Gramy bardzo atrakcyjny futbol i możemy walczyć o mistrzostwo Włoch do samego końca. Warunek jest jeden - musimy popełniać jak najmniej błędów, bo to odróżnia zwycięską drużynę od reszty stawki - zaznaczył Hamsik cytowany przez portal football-italia.net.

Pierwszy sukces włoski klub ma już za sobą. W drużynie udało zatrzymać się największe gwiazdy, a do formy sprzed kontuzji wraca Arkadiusz Milik. Do zespołu Maurizio Sarriego dołączyła również trzech nowych piłkarzy. Środkowy obrońca Nikola Maksimovic (20 mln euro z Torino), środkowy pomocnik Marko Rog (13 mln euro z Dinama Zagrzeb) i skrzydłowy lub napastnik Adam Ounas (10 mln euro z Girondins Bordeaux). - W zespole panuje wielki entuzjazm. Klubowi udało się zatrzymać najważniejszych piłkarzy i dodatkowo uzupełnić skład nowymi piłkarzami. To sprawia, że czujemy się silni - zakończył Marek Hamsik.