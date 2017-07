Jacek Magiera: Vadis Odjidja-Ofoe? Nadal nie wiem, czy będzie z nami trenował

- Gratuluję Arce wygranej i Superpucharu Polski. Wygrali w karnych i mogą się cieszyć. A my? My na boisku dobrze pokazaliśmy się w pierwszej połowie. Mieliśmy kilka dobrych okazji, ale dobrze bronił bramkarz Arki.

- Dalej, to znaczy po przerwie, gra była rwana. Ale taka mogła być, bo jesteśmy jeszcze w fazie przygotowań. Stąd też tak wiele zmian. Tym bardziej, że niektórzy wracali do gry po kontuzjach. Nie chcę jednak, by to zabrzmiało jak wymówka, bo chcieliśmy zdobyć ten puchar. Ten mecz miał nas przygotować do gry w Europie, a czy przygotował? To się okaże - zaczął pomeczową konferencję Magiera.

Na koniec trener Legii zapytany został o przyszłość Vadisa Odjidji-Ofoe. Belgijski pomocnik w ostatnich dniach przechodził kompleksowe badania po tym, jak nie udało się go sprzedać do FK Krasnodar (rosyjscy lekarze stwierdzili, że ma problemy z kolanem).

- Wiem, że Vadis jest zdrowy, ale nadal nie wiem, czy w sobotę będzie z nami trenował. Nie rozmawiałem jeszcze z prezesem na ten temat. Zamierzam to zrobić, być może jeszcze dzisiaj, bo chcę, by ta sytuacja skończyła się jak najszybciej - powiedział Magiera.

I być może szybko się skończy, bo do Warszawy w piątek przyleciał Yiannis Vrentzos, dyrektor generalny Olympiakosu, który od dłuższego czasu chce pozyskać Vadisa.