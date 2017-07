Igor Łasicki z Napoli wypożyczony do Wisły Płock.

Igor ζsicki pokaza si szerszej publiczno軼i podczas mistrzostw Europy u-17 w 2013 roku. W豉郾ie wtedy dru篡na prowadzona przez Marcina Dorn zdoby豉 br您owy medal, a ζsicki by podstawowym pi趾arzem dru篡ny.

Tu po MME ζsicki trafi do m這dzie穎wej dru篡ny Napoli, a po dw鏂h sezonach Rafa Benitez zdecydowa, 瞠 polski obro鎍a b璠zie trenowa z pierwsz dru篡n.

Pod koniec sezonu 2013/2014 ζsicki zaliczy debiut w Serie A. Pi趾arz zagra 12 minut w starciu przeciwko Hellasowi Werona. Niestety, by to jego jedyny wyst瘼 w pierwszej dru篡nie.

W ostatnich sezonach Napoli wypo篡cza這 pi趾arza do zawodnik闚 z ni窺zych lig. ζsicki trafia odpowiednio do: AS Gubbio 1910, SS Maceratese, Rimini FC i Carpi FC 1909. W ostatnim sezonie ζsicki zagra w czterech meczach na poziomie Serie B. Tyle samo spotka zaliczy w m這dzie穎wej Primawerze.

ζsicki znalaz si w m這dzie穎wej reprezentacji Polski podczas czerwcowych mistrzostwach Europy w Polsce, ale nie zagra w 瘸dnym meczu.