Marcel Kittel ponownie wygrywa! Zdecydował fotofinisz

Siódmy etap rywalizacji z Troyes do Nuits-Saint-Georges liczył 213,5 kilometra. Piątek należał do sprinterów, którzy mieli idealne warunki, by pokazać pełnie swoich możliwości.

Peleton już na sześć kilometrów przed metą spokojnie dogonił ucieczkę, a potem na kolarzy czekało aż pięć kilometrów długiej prostej, na której peleton rozpędził się do około 70 km/h.

Na ostatnich metrach znakomicie rozprowadzony został Marcel Kittel, który na metę wpadł tuż przed innymi zawodnikami. Jego zwycięstwo nie było jednak do końca pewne, bo sędziowie potrzebowali fotofiniszu, żeby podjąć ostateczną decyzję.

Sędziowie zdecydowali, że to jednak Kittel o ułamki sekund wyprzedził drugiego Edvalda Boasson Hagena.Trzecie miejsce zajął Michael Matthews.