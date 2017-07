Vadis Odjidja-Ofoe po kompleksowych badaniach kolana. Rosjanie się pomylili?

Jak wynika z naszych informacji, kompleksowe badania, które na życzenie sztabu piłkarz przechodził w środę i czwartek, nie wykazały żadnych nowych dolegliwości i kłopotów z kolanem. Z medycznego punktu widzenia, Ofoe jest gotowy do rozpoczęcia treningów z drużyną.

Kilka dni temu pomocnik stołecznego zespołu był bardzo bliski przenosin do FK Krasnodar. Transakcja została jednak wstrzymana w ostatnim momencie, ponieważ lekarz rosyjskiego klubu stwierdził, że zawodnik ma poważne problemy z kolanem, a ryzyko kontuzji jest zbyt duże. Co ciekawe, to nie pierwsza taka historia w karierze Vadisa. Podobna sytuacja spotkała Belga w 2014 roku, kiedy miał się on przenieść z Norwich do jednego z klubów belgijskiej Jupiler Pro League, wtedy na drodze transferu również stanęły problemy z kolanem.

Przed Legią pierwsze mecze o stawkę, najpierw podopieczni Jacka Magiery zagrają o Superpuchar z Arką Gdynia, natomiast w środę 12 lipca, rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. W II rundzie kwalifikacji, do której mistrzowie Polski nie zgłosili Vadisa Odjidji-Ofoe, rywalem Legii będzie IFK Mariehamn.