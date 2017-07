SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Jedzie Tour de France, Radwańska gra o czwartą rundę

SOBOTA

Godz. 12.10 Tour de France. 8. etap z Dole do Stationdes Rousses

Kolarze będą mieli do przejechania 187,5 km, po drodze czekają ich trzy górskie premie w łańcuchu górskim Jura. Wzniesienia dają szanse do ucieczek, podjazd na ostatni szczyt Cote de la Combe de Laisia Les Molunes jest 11 km przed metą.

Agnieszka Radwańska - Timea Bacsinszky

Radwańska (WTA 10), mimo że wimbledońska trawa to jej ulubiona nawierzchnia, w starciu o czwartą rundę z Bacsinszky (WTA 20) faworytką nie będzie. Polka do tej pory dwa razy grała ze Szwajcarką i oba mecze przegrała. Czy w Londynie Radwańska się przełamie?

Godz. 18.30 Żużel. Drużynowy Puchar Świata - finał

W sobotę, w finale Drużynowego Pucharu Świata zmierzą się cztery najlepsze reprezentacje świata, w tym biało-czerwoni, którzy bronić będą tytułu zdobytego w zeszłym roku. Pewne występu są także drużyny ze Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, a także zwycięzca barażu. Mogą to być reprezentacje Rosji, Łotwy, Australii lub USA.

Poza tym dzieje się:

Godz. 14.00 Formuła 1. GP Austrii - kwalifikacje

Godz. 21.00 Siatkówka kobiet: World Grand Prix:: Polska - Kanada

NIEDZIELA

Godz. 11.45 Tour de France. 9. etap z Nantua do Chambery

Do przejechania jest 181,5 km. Jak piszą organizatorzy, nawet w Alpach i Pirenejach podjazdy o nachyleniu bliskim do 10 procent są rzadkością. Podczas niedzielnego etapu będą aż trzy. Najpierw kolarze podjadą pod Col de la Biche, potem muszą zmierzyć się z podjazdem na Grand Colombier, gdzie nachylenie dochodzi do 22 procent, a potem sprawdzą się na Mont du Chat, które wraca do Tour de France po raz pierwszy od 1974 roku.

Godz. 14 Grand Prix Austrii

Kolejna odsłona walki Lewisa Hamiltona z Sebastianem Vettelem, która po wydarzeniach z Baku, gdy Niemiec wjechał w bolid Brytyjczyka, weszła na kolejny poziom. Ich potyczki na torze i na słowa będą bacznie obserwowane przez cały weekend. To będzie ważny wyścig dla zespołu Red Bulla, dla którego to domowy wyścig. Po zaskakującym zwycięstwie Daniela Ricciardo w Baku, apetyty w tym zespole są spore. A niedzielnemu wyścigowi pikanterii może dodać burza, która ma pojawić się nad torem, gdy rywalizacja rozkręci się na dobre.

Poza tym dzieje się:

Godz. 4 Finał Ligi Światowej

Godz. 16.30 Żużel: Włókniarz - Fogo Unia Leszno

Godz. 19.00 Żużel: Betard Sparta Wrocław - ROW Rybnik

Godz. 23.50 Siatkówka kobiet: World Grand Prix: Argentyna - Polska