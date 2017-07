Siatkówka. Janusz Gałązka zostaje w Espadonie Szczecin

Janusz Gałązka swoją sportową karierę rozpoczynał w FABOS-ie Mińsk Mazowiecki. Kolejne sezony spędził w MOS-ie Wola Warszawa (2005-2007), by następnie aż przez 5 lat grać w AZS-ie Politechnika Warszawska (2007-2012). Występował również w RCS-ie Czarnych Radom. Do Espadonu Szczecin dołączył jeszcze w czasie, kiedy klub rywalizował w I lidze.

W poprzednich rozgrywkach zdobył dla szczecinian 167 punktów, dwukrotnie został wybrany MVP spotkania.

Do tej pory do Espadonu Szczecin dołączyło siedmiu zawodników. Pierwszy zrobił to Eemi Tervaportii (Stade Poitiers), później Mateusz Malinowski (Cuprum Lubin), Justin Duff (Olimpiacos Pireus), Bartosz Gawryszewski (Lotos Trefl Gdańsk), Tomasz Kowalski (AZS Częstochowa), Marcin Jaskuła (SMS Spała) oraz Adrian Kacperkiewicz (MOS Wola Warszawa). Zespół Michała Mieszko Gogola opuścili natomiast Michał Kozłowski (Lotos Trefl Gdańsk), Maciej Wołosz, Łukasz Perłowski i Dominik Depowski (Asseco Resovia Rzeszów), Michal Sladecek (TSV Herrsching), Danaił Miłuszew i Bartosz Cedzyński (BBTS Bielsko-Biała).