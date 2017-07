Felipa Massa: Czy Robert Kubica wróci do Formuły 1? To trudne pytanie

Od czerwcowych testów w Walencji nazwisko Kubicy coraz częściej pojawia się w rozmowach w padoku F1. Polak szykuje się do powrotu do F1, w przyszłym tygodniu na francuskim torze Paul Ricard odbędzie kolejne testy z zespołem Renault. Podczas czwartkowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał Felipe Massę (Williams), Maxa Verstappena (Red Bull) i Carlosa Sainza (Toro Rosso) o to, co myślą, o jego powrocie do F1.

- To świetny kierowca. Ma talent, który predestynuje go do miejsca w wielkim zespole, walczącym o zwycięstwa i mistrzostwa. Czy wróci? To bardzo trudne pytanie. Ciężko jednak określić, kiedy i czy mógłby wrócić, bo nie wiemy dokładnie w jakiej jest formie i czy jego ramie wytrzyma trudy sezonu. Od jego wypadku widziałem się z Robertem może dwa razy, więc ciężko mi to stwierdzić. Dla Formuły 1 byłoby to fantastyczne, gdyby wrócił, ale mam nadzieję, że będzie w dobrej dyspozycji i wystarczająco silny, bo przejechać cały sezon - stwierdził Massa.

- To był świetny kierowca i wciąż taki jest, mimo tej kontuzji. Poza tym, to świetna osobowości, więc tak jak powiedział Felipe, gdyby nie wypadek, mógł mieć rewelacyjną karierę tutaj. Byłoby świetnie, gdyby mógł się z nami ścigać - uważa Verstappen.

- Ma przeogromny talent i wielka szkoda z powodu tego, co się mu stało. Jeśli uda mu się wrócić w dobrej formie, to będzie dobra wiadomość dla F1 - zakończył Sainz.

W ten weekend kierowcy F1 ścigają się w Austrii na torze Red Bull Ring.