Wimbledon. Dramat Bethanie Mattek-Sands. Koszmarna kontuzja może zakończyć jej karierę

W meczu drugiej rundy Wimbledonu Bethanie Mattek-Sands wygrała pierwszego seta z Soraną Cirsteą, ale w drugim musiała uznać wyższość Rumunki. Nic wtedy nie zwiastowało dramatycznych scen, które za chwilę miały nadejść. Na początku decydującej partii Amerykanka wybrała się w swoim stylu do siatki. Po drodze źle postawiła stopę, przewróciła się, a następnie z grymasem bólu na twarzy chwyciła za kolano. Sam upadek nie wyglądał zbyt groźnie, ale był fatalny w konsekwencjach.

Cirstea powoli zmierzała w kierunku leżącej rywalki, kiedy ta zaczęła głośno krzyczeć i błagać o pomoc. - Pomóżcie mi! Proszę, pomóżcie mi! – usłyszała publiczność zgromadzona na korcie nr 17. Chwilę później przy tenisistce pojawili się lekarze i jej mąż, Justin. Wszyscy byli zszokowani sytuacją, przez co minęło aż około 20 minut, zanim 32-latkę zniesiono na noszach.

Amerykanka denerwowała się na wszystkich wokół. – Kur…, jak to boli! Daliście mi jakieś pier… leki? To nie działa! Błagam, uśpijcie mnie! – krzyczała zrozpaczona w kierunku otaczających ją osób. Każdy ruch sprawiał jej cierpienie. - To boli! Pozabijam was wszystkich! – wrzeszczała, kiedy kładziono ją na noszach. Wkrótce odjechała karetką do szpitala.

Cała sytuacja mocno wstrząsnęła światem tenisa. Partnerka deblowa Mattek-Sands, Czeszka Lucie Safarova, zalała się łzami, spanikowana była też przeciwniczka Amerykanki, Sorana Cirstea.

- Serce mi pękało, kiedy widziałam Bethanie w takim stanie. Jej kolano było w strasznej pozycji. Nigdy nie widziałam czegoś takiego, chyba że w filmach. Nie życzę tego najgorszemu wrogowi – mówiła po meczu Rumunka.

Amerykanka skręciła prawe kolano – to samo, w którym cztery lata temu zerwała więzadło poboczne piszczelowe. Nie wiadomo, co będzie dalej, trzeba poczekać na wstępne badania. Najgorsza możliwość jest taka, że dla liderki rankingu deblowego Wimbledon 2017 był ostatnim turniejem w karierze.