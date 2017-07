Skandal w Brazylii. Piłkarze wyrzuceni z klubu za... masturbację

Materiał wideo przedstawia trzech piłkarzy masturbujących się wzajemnie w szatni. Po tym, jak nagranie zobaczyli także klubowi działacze, umowy z trzema zawodnikami, a także czwartym, który całą sytuację rejestrował, został rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.

- Zaraz po włączeniu filmu niemal od razu go usunąłem. To było obrzydliwe. Poza godzinami pracy mogą robić, co chcą. To nie byłaby nasza sprawa. Czy są gejami czy nie, chcą się upić czy nie, to ich problem. Ale w tej sytuacji to obciąża klub. Nagranie powstało w naszej szatni - powiedział mediom prezes klubu Gilmar Rosso.

Szef klubu swoją decyzję o wyrzuceniu zawodników z klubu argumentował także troską o piłkarzy. Jego zdaniem w ten sposób będzie im łatwiej uniknąć obelg kibiców, z jakimi musieliby się zmierzyć na stadionie.