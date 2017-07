Renault: W przyszłym tygodniu kolejne testy dla Kubicy!

- Pierwszy dzie test闚 w Walencji by po to, 瞠by Kubica m鏬 si przekona, czy jest w stanie ponownie prowadzi bolid. Natomiast teraz skupimy si na ocenie, czy b璠zie potrafi to robi na najwy窺zym poziomie – m闚i Cyril Abiteboul, szef Renault Sport F1 Team cytowany przez oficjaln stron Formu造 1.

Tor w Le Castellet zosta wybrany nieprzypadkowo. W豉郾ie tam Kubica b璠zie m鏬 si sprawdzi w technicznych zakr皻ach, w kt鏎ych przetestowany zostanie jego organizm. Dodatkowo, w zale積o軼i od konfiguracji toru, mo積a przejecha na nim kilka wymagaj帷ych zakr皻闚 w lewo, kt鏎e poka膨 jak dzia豉 uszkodzona prawa r瘯a polskiego kierowcy. To w豉郾ie lewoskr皻y budz najwi瘯sz niepewno嗆 Kubicy i jego by造ch szef闚, bo wtedy najbardziej obci捫ana jest prawa d這 kierowcy.

Co interesuj帷e, jeszcze wczoraj Kubica zaprzecza temu, 瞠 wie o zaplanowanych testach. -Czyta貫m, 瞠 mam testowa, ale ludzie cz瘰to wcze郾iej wiedz ni ja. Na dzie dzisiejszy nic nie wiem o testach, ale w F1 wszystko szybko si zmienia – m闚i podczas czatu z kibicami.

- To ju kolejny etap pracy Roberta. Jeste鄉y dumni, 瞠 mo瞠my go wspiera poprzez udost瘼nienie mu naszej infrastruktury na torze Paula Ricarda dla profesjonalnych oraz amatorskich kierowc闚. Trzeba jednak pami皻a, 瞠 Kubica wci捫 ma przed sob wiele barier i w豉軼iwie tylko on sam wie, czy jego osi庵i pozwol ponownie zosta kierowc Formu造 1 – dodaje Abiteboul.

Wed逝g informacji podawanych w 鈔od przez BBC, podczas czerwcowych test闚 Kubica prezentowa si znacznie lepiej ni rezerwowy kierowca stajni - Siergiej Sirotkin. Co wi璚ej, w symulatorach Kubica osi庵a wyniki podobne do tych uzyskiwanych przez Nico Hulkenberga, czyli lepszego z dw鎩ki kierowc闚 Renault.