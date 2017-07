NBA. Najlepszy mecz Karnowskiego w Lidze Letniej

Karnowski zaczął mecz na ławce, w pierwszej połowie rzucił sześć punktów, a naprawdę rozkręcił się po przerwie. Z nim na parkiecie Magic odrobili kilkunastopunktową stratę i do ostatnich sekund walczyli o zwycięstwo z Hornets.

Dla Polaka był to ważny mecz, bo ekipa z Charlotte zaprosiła go do gry w Lidze Letniej, ale prawdziwej szansy na zaprezentowanie swoich umiejętności nie dała. Polak w środę przeniósł się do Orlando Magic i ma za sobą dwa udane mecze. W jednym rzucił 14 punktów, w drugim, w czwartek przeciwko Hornets, aż 20.

Karnowski w 25 minut trafił sześć z dziewięciu rzutów z gry oraz wszystkie osiem prób z linii rzutów wolnych. Miał też dziewięć zbiórek, trzy asysty, dwa bloki oraz przechwyt, ale też dwa faule i stratę.

Gdy Polak był na parkiecie, to Magic wygrali ten fragment meczu różnicą czterech punktów.



Jego gra cieszyła oko. Wykorzystywał swoją przewagę fizyczną pod koszem, przepychał słabszych rywali i punktował wykorzystując techniczny rzut lewą ręką. Stawiał też przyzwoite zasłony i dobrze współpracował z obwodowymi, a w obronie zniechęcał rywali do zbyt często wchodzenia pod kosz.

To był najlepszy mecz Karnowskiego w Lidze Letniej w Orlando, która w czwartek kończy swoje rozgrywki. Od piątku 7 lipca rozpocznie się gra w Lidze Letniej w Las Vegas. Karnowskiego na razie nie ma w składzie żadnej z drużyn tam rywalizujących.

Co dalej z przyszłością Polaka w NBA, też jeszcze nie wiadomo. Swoją grą w dwóch meczach dla Magic pokazywał, że zasłużył na kolejne szanse.