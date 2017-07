Siatkówka. Karol Kłos nie pojedzie na mistrzostwa Europy!

Karol Kłos to jeden z podstawowych siatkarzy reprezentacji Polski. Choć Liga Światowa 2017 w jego wykonaniu nie była najlepszym turniejem, to zawodnik dostał powołanie do szerokiego składu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Z niego jednak nie skorzysta, bowiem zrezygnował z gry w szeregach biało-czerwonych.

- Chciałbym was poinformować, że ze względów osobistych nie wezmę udziału w przygotowaniach do ME i turnieju ME rozgrywanym w Polsce. Nie była to łatwa decyzja, nigdy wcześniej takiej nie podjąłem. Chciałbym wam wszystkim bardzo podziękować za wsparcie we wszystkich meczach, które rozegrałem w reprezentacji Polski. A chłopakom życzyć dużo zdrowia i medalu ME. Trzymam za was mocno kciuki. Nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia – napisał Karol Kłos na prywatnym profilu w

serwisie Instagram.

Karol Kłos to mistrz świata z 2014 roku. 28-latek zdobył z kadrą również brązowy medal Pucharu Świata w Japonii (2015) i 3. miejsce mistrzostw Europy (2011).

W szerokiej kadrze na mistrzostwa Europy w Polsce zostali powołani jeszcze inni środkowi – Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Lemański oraz Łukasz Wiśniewski.