Oficjalnie: Polska na szóstym miejscu w lipcowym rankingu FIFA

Po wygranej Polski z Rumunią w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji było już pewne, że nasza reprezentacja zgromadzi 1319 punktów i zajmie co najmniej siódme miejsce w lipcowym rankingu. Rozstrzygnięcia meczów towarzyskich i dobry układ wyników na Pucharze Konfederacji sprawił, że Polska awansowała aż na szóste - rekordowe miejsce.

Co ciekawe, wyliczenia znanych statystyków wskazywały, że Polska awansuje jeszcze wyżej, bo aż na piąte miejsce. Niestety, oficjalne obliczenia FIFA dały nam ,,jedynie'' szóstą pozycję.

Można uznać, że do piątej pozycji w lipcowym rankingu zabrakło nam... kilkudziesięciu sekund. Wszystko przez bramkę strzeloną w doliczonym czasie gry przez Portugalczyka Pepe w meczu Pucharu Konfederacji przeciwko Meksykowi.

W lipcowym rankingu prowadzą Niemcy, drugie miejsce przypadło Brazylii, a trzecie Argentynie. Przed Polską znalazły się również Portugalia i Szwajcaria.

Warto przypomnieć, że w najgorszym momencie kadra Nawałki zajmowała dopiero 78. miejsce w tej klasyfikacji. Dopiero świetne eliminacje do Euro 2016, dobre wyniki we Francji i jeszcze lepsze eliminacje do MŚ 2018 sprawiły, że Polska znalazła się w światowej czołówce.

Ranking FIFA pojawia się raz w miesiącu. Klasyfikowane w nim są drużyny narodowe, a pod uwagę brane są wszystkie oficjalne mecze z ostatnich czterech lat. Punkty w zestawieniu obliczane są na podstawie współczynnika, w którym pod uwagę brany jest rezultat meczu, klasa rywala i waga rozgrywanego spotkania. Im lepszy wynik z silniejszym rywalem (takim, który w rankingu jest wysoko) i w bardziej prestiżowym meczu (MŚ znaczą więcej od spotkań towarzyskich), tym więcej punktów do rankingu.

Szóste miejsce w rankingu FIFA oznacza, że Polska znalazłaby się w pierwszym koszyku podczas losowania mistrzostw świata 2018! Trafi do niego siedem najlepszych drużyn według rankingu FIFA oraz gospodarz - Rosja. Losowanie grup odbędzie się 1 grudnia w Moskwie. To oznacza, że o rozstawieniu zdecyduje najprawdopodobniej listopadowy ranking.