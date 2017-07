Transfery. Atletico odzyska swojego napastnika? "AS": Jest już bardzo blisko

Costa w ubiegłym sezonie był najlepszym strzelcem Chelsea. Trener mistrza Anglii, Antonio Conte, kilka tygodni temu ogłosił jednak, że nie uwzględnia piłkarza w dalszych swoich planach.

- Na szczęście Diego ma wiele ofert i nie zostanie na lodzie. Nie mogę zdradzić ile ich jest, ale się pojawiają - mówił kilka tygodni temu agent i zarazem brat Costy, Jair.

Hiszpański "AS" informuje, że kolejnym klubem Costy będzie Atletico. „Los Colchoneros” co prawda do końca roku obowiązuje zakaz transferowy, ale ma sobie z tym poradzić - pozyskać snajpera Chelsea już teraz i wypożyczyć go na najbliższe pół roku do ligi chińskiej.

Costa reprezentował już w przeszłości barwy madryckiego klubu. W 2014 r. odszedł z niego właśnie do Chelsea za 32 mln funtów. W ostatnim sezonie Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem strzelił w Premier League 20 goli i dołożył do tego osiem asyst.