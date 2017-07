Liga angielska. Manchester United i Chelsea chcą Lukaku. Padnie transferowy rekord?

BeIN Sports opublikował w środę informację, że Manchester United toczy zaawansowane rozmowy w sprawie transferu Romelu Lukaku. Brytyjczycy donoszą, że Jose Mourinho bardzo chciałby mieć u siebie zawodnika, którego kilka lat temu sprzedał będąc trenerem Chelsea.

"Daily Mail" donosi, że Czerwone Diabły są gotowe ponownie pobić rekord transferowy, bo Everton oczekuje aż 100 milionów funtów za swojego piłkarza.

Do walki o napastnika chce włączyć się również Chelsea, które gorączkowo poszukuje napastnika. Wielkim fanem talentu Belga jest Antonio Conte, który bardzo by chciał, żeby Lukaku ponownie wylądował w Londynie. Brytyjskie media twierdzą, że Conte naciska władze klubu na transfer i to bez względu na jego koszty.

Lukaku jest związany z Evertonem od 2014 roku, do którego trafił właśnie z Chelsea. W 110 meczach ligi angielskiej Belg zdobył 53 bramki. Piłkarz świetnie radzi sobie również w rozgrywkach reprezentacyjnych. Lukaku w 60 meczach kadry strzelił 23 bramki.