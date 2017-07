Liga angielska. Rekordowy transfer Arsenalu stał się faktem. Lacazette podpisał kontrakt

Arsenal od dłuższego czasu interesował się Lacazettem. Ten chciał trafić do Atletico Madryt, ale musiałby poczekać na taki transfer co najmniej pół roku - dopiero wtedy Hiszpanie będą mogli pozyskiwać nowych piłkarzy (zakaz transferowy). W minionym sezonie napastnik Lyonu strzelił aż 37 goli w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Francuski napastnik przenosi się do zespołu z Londynu za 53 miliony euro, a kwota ta może być powiększona o kolejne 7 milionów, jeśli spełnione zostaną dodatkowe klauzule. To największy transfer w historii Arsenalu. Do tej pory Arsenal starał się nie szastać pieniędzmi, a najdroższym piłkarzem był Mesut Oezil, za którego Wenger zapłacił około 47 milionów euro.



