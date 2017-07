To już pewne. Dawid Kownacki trafi do Sampdorii

Kilka dni temu wydawało się, że Dawid Kownacki przeniesie się do belgijskiego Standardu Liege. Polak był nawet w Belgii, gdzie oglądał bazę treningową, ale transfer został wstrzymany w ostatniej chwili, ponieważ do gry ponownie włączyła się włoska Sampdoria Genua.

W międzyczasie pojawiło się również zainteresowanie ze strony bułgarskiego Łudogorca Razgrad, ale jak informuje dziennikarz Przeglądu Sportowego Maciej Henszel, kontrolę nad transferem chciała zachować nawet mama piłkarza, która pojawiła się na Bułgarskiej i zdołała przekonać zarówno władze Lecha, jak i samego piłkarza, że Sampdoria będzie najlepszym miejscem do rozwoju jego kariery.

20-latek będzie już trzecim Polakiem w Sampdorii Genua. Kownacki dołączy do Karola Linettego i Bartosza Bereszyńskiego. Powinno to znacznie ułatwić aklimatyzację w nowej drużynie, a co za tym idzie, Kownacki może szybciej pokazać pełnie swoich możliwości.

Wszystko wskazuje na to, że kwestia odejścia Kownackiego jest już przesądzona, bo menadżer piłkarza opublikował na Twitterze informację, z której jasno wynika, że do ustalenia pozostały już tylko szczegóły. Za swojego napastnika "Kolejorz" otrzyma prawdopodobnie ponad dwa miliony euro.

W minionym sezonie Kownacki strzelił 13 bramek i zaliczył trzy asysty. Warto dodać, że piłkarz dołożył do tego cztery gole w meczach młodzieżowej reprezentacji Polski.