Tour de France. Aru wygrał pierwszą górską próbę, Froome nowym liderem

Aru zachował najwięcej sił i pojechał najmądrzej taktycznie na pierwszym morderczym podjeździe tegorocznego wyścigu. Zaatakował 2,4 km przed metą, szybko zbudował sobie kilkanaście sekund przewagi i nie dał się już dogonić. Drugi na mecie był Daniem Martin, który stracił 16 sekund.

20 sekund do zwycięzcy stracił trzeci na mecie Chris Froome, ale wystarczyło mu to, by zostać nowym liderem Tour de France. Geraint Thomas traci do niego 12 sekund.

Rafał Majka ukończył piąty etap na 12. pozycji z 40 sekundami straty do zwycięzcy. W klasyfikacji generalnej zajmuje 10. miejsce. Do Froome’a traci minutę i sekundę.

