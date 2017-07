Ekstraklasa. Legia i jej kłopoty u progu nowego sezonu

W piątek (7 lipca) Superpuchar Polski z Arką Gdynia, w środę (12 lipca) pierwszy mecz II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z fińskim IFK Mariehamn, w sobotę (15 lipca) inauguracja Ekstraklasy z Górnikiem w Zabrzu - to plany legionistów na najbliższe dni. Drużyna Magiery stoi u progu nowego sezonu, a w zespole więcej jest znaków zapytania, niż odpowiedzi.

Kontuzje krzyżują plany

Jednym z największych zmartwień trenera Legii są urazy. Z powodu problemów zdrowotnych do gry niezdolni są jeszcze Tomasz Jodłowiec, Michał Kucharczyk i Miroslav Radović. Pierwszy na obozie w Warce doznał kontuzji stopy. 31-letni pomocnik w ostatnich dniach nie trenował z zespołem i jego udział w inauguracji sezonu jest wykluczony.

Niewiele lepiej wygląda sytuacja Kucharczyka i Radovicia. Polak, pod koniec poprzedniego sezonu, przeszedł operację kontuzjowanego kolana i wciąż dochodzi do zdrowia. Bardzo mało prawdopodobne jest też to, by w pierwszych spotkaniach udział wziął Serb. Radović, który również zmagał się z urazem kolana, wrócił do Warszawy z Serbii, we wtorek biegał wokół boiska przy Łazienkowskiej, a dopiero pod koniec tygodnia dołączyć ma do treningów z całym zespołem.

Plany Magierze pokrzyżowała też kontuzja Daniela Chimy Chukwu. Nigeryjski napastnik, który w sparingach z Wisłą Płock (3:0) i Radomiakiem (2:0) strzelił po golu, doznał urazu mięśnia dwugłowego i nie zagra przez dwa tygodnie. Wciąż nie wiadomo, jak wyglądać będzie przyszłość Vadisa Odjidji-Ofoe. Belg, po fiasku transferu do Krasnodaru, wrócił do Warszawy. Trenować z zespołem jednak nie będzie, bo Legia zdecydowała się wysłać go na kompleksowe badania, by poznać rzeczywisty stan jego zdrowia.

Szansa Michalaka i Hämäläinena?

Problemy kadrowe mistrzów Polski sprawiają, że na początku sezonu szansę u Magiery dostać mogą Konrad Michalak i Kasper Hämäläinen. 19-letni skrzydłowy rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec, gdzie rozegrał 15 meczów i strzelił dwa gole. Jesienią Michalak grał w rezerwach Legii i młodzieżowej Lidze Mistrzów. W grudniu zaliczył też ośmiominutowy występ w ekstraklasie, kiedy Magiera wpuścił go na boisko w meczu z Piastem w Gliwicach (5:1).

Po wyjeździe wypożyczonego do Legii Tomasa Necida, kontuzjach Chukwu, Kucharczyka i Radovicia, na początku sezonu napastnikiem numer jeden najprawdopodobniej będzie Hämäläinen. Fin na tej pozycji wystąpił w sparingu z Radomiakiem i wszystko wskazuje na to, że na razie to on ma załatać dziurę w ataku. Z drużyną trenuje już co prawda wypożyczony ostatnio do Ruchu Chorzów Jarosław Niezgoda, jednak on, z powodu gry na MME, do drużyny dołączył dopiero w minioną niedzielę.

Jeśli towarzyski mecz z Radomiakiem miał być generalnym testem mistrzów Polski, to należy spodziewać się, że w roli ofensywnego pomocnika Odjidję-Ofoe zastępować będzie Guilherme, a na lewym skrzydle zagra Dominik Nagy.

Obrona bez zmian, Legia szuka wzmocnień

Magiera najmniej problemów ma z defensywą. W zasadzie, to nie ma ich wcale, bo podstawowe zestawienie linii obrony się nie zmieniło. Do gry gotowi są Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Maciej Dąbrowski i Adam Hloušek. Chociaż we wtorek z Legią pożegnał się Jakub Rzeźniczak, to na szansę wciąż czeka Jakub Czerwiński, a mistrzowie Polski wciąż rozglądają się za wzmocnieniami.

Jednym z nich może być 21-letni środkowy obrońca MŠK Žiliny Denis Vavro. W środę testy medyczne przy Łazienkowskiej przechodzić miał zaś środkowy pomocnik Wisły Kraków Krzysztof Mączyński. Priorytetem na letnie okienko transferowe dla Legii jest jednak kupno co najmniej jednego napastnika.

Według najnowszych informacji warszawiacy złożyli ofertę za Ognjena Mudrinskiego. 25-letni zawodnik w ostatnim sezonie występował w klubie serbskiej ekstraklasy Spartaku Subotica. W 33 meczach ligowych zdobył 16 bramek. Wiceprezes klubu, Goran Draca poinformował, że piłkarzem zainteresowany jest też turecki Trabzonspor.

Początek piątkowego meczu Legia - Arka o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl. Przypuszczalny skład Legii: Malarz - Jędrzejczyk, Pazdan, Dąbrowski, Hloušek - Moulin, Kopczyński - Michalak, Guilherme, Nagy - Hämäläinen.