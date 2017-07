Wayne Rooney o krok od powrotu do Evertonu!

Bartosz Rzemiński

Piłkarze Manchesteru United (RUI VIEIRA/AP)

Wydaje się, że Everton nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Do tej pory klub z Liverpoolu przeprowadził pięć głośnych transakcji, największy transfer jednak dopiero przed nami, ponieważ do "The Toffeees" ma wrócić Wayne Rooney.

Według informacji dziennika "Irish Independent", reprezentant Anglii podjął decyzję o odejściu z Manchesteru United i kontynuowaniu kariery w Evertonie. Jak twierdzą brytyjscy dziennikarze, Rooney ustalił już warunki indywidualnej umowy z klubem i jest o krok od transferu. O ewentualnym odejściu Rooneya z drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho, mówiło się już od dłuższego czasu, w kontekście transferu wymieniano wiele klubów, m.in. drużyny z amerykańskiej MLS oraz zespoły z angielskiej Premier League. Jak podkreślał sam zawodnik, jedynym angielskim klubem, dla którego mógłby opuścić szeregi "Czerwonych Diabłów" jest Everton, w którym się wychował. Jak się okazało doświadczony snajper nie rzucał słów na wiatr. Napastnik reprezentował barwy Manchesteru United od sierpnia 2004 roku. W ciągu 13 lat gry dla klubu z Old Trafford, Rooney wystąpił w 559 oficjalnych spotkaniach, w których strzelił 253 bramki.