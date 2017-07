Transfery. Bułgarski klub wkracza do walki o Kownackiego

Według informacji portalu "eurosport.onet.pl", Łudogorec Razgrad zamierza złożyć ofertę na zakup Dawida Kownackiego. Szefowie bułgarskiego klubu, zawodnika młodzieżowej reprezentacji Polski, do transferu chcą przekonać wizją gry w Lidze Mistrzów. Pomimo tego, że liga bułgarska jest teoretycznie słabsza od polskiej Ekstraklasy, argument możliwości gry w Champions League wydaje się bardzo sensowny, ponieważ Łudogorec w ostatnich latach, udział w tych elitarnych rozgrywkach brał aż dwukrotnie - w sezonie 2014/15 i 2016/17.

Kownacki do tej pory był najbliżej przenosin do Standardu Liege. Zawodnik był już nawet w Belgii, gdzie miał podpisać kontrakt z 10. klubem minionego sezonu Jupiler Pro League. Transfer wstrzymano jednak w ostatnim momencie, ponieważ szefowie włoskiej Sampdorii, po raz kolejny wkroczyli do walki o pozyskanie młodego piłkarza. Klub z Genui na początku wymieniany był w gronie największych faworytów do zakupu 20-latka, jednak po wstępnych rozmowach temat upadł.

Wszystko wskazuje na to, że kwestia odejścia Dawida Kownackiego z Lecha Poznań, może zostać rozstrzygnięta dopiero za 2-3 tygodnie. Za swojego napastnika "Kolejorz" prawdopodobnie otrzyma ponad dwa miliony euro.