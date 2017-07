Siatkówka. Espadon Szczecin z nowym rozgrywającym

Sara Kalisz (inf. własna/inf. prasowa)

Coraz mniej niewiadomych w Espadonie Szczecin. We wtorek klub poinformował, że do drużyny w sezonie 2017/2018 dołączy rozgrywający Tomasz Kowalski. Ma być on wsparciem dla zespołu w również czasie okresu przygotowawczego, w którego dużej części nie będzie uczestniczył drugi zawodnik na tej pozycji, Eemi Tervaportti.

Tomasz Kowalski profesjonalną karierę rozpoczynał w Gwardii Wrocław, skąd trafił do SMS-u Spała. Grał w reprezentacji Polski kadetów i juniorów. Po przygodzie z Asseco Resovią Rzeszów przeniósł się do KPS-u Siedlce. Jego kolejne kluby to już PlusLiga – MKS Będzin oraz AZS Częstochowa. W Espadonie Szczecin o szóstkę rywalizować będzie z Finem Eemim Tervaporttim. Osoba Kowalskiego będzie o tyle ważna dla klubu, że przez pierwszą część okresu przygotowawczego zagraniczny zawodnik przebywać będzie wraz z kadrą na mistrzostwach Europy. Kowalski jest 7. siatkarzem, który przed sezonem 2017/2018 dołączył do zespołu ze Szczecina. Wcześniej zrobili to wspomniany Tervaportti, Justin Duff (Olimpiakos Pireus), Adrian Kacperkiewicz (MOS Wola Warszawa), Marcin Jaskuła (SMS Spała), Mateusz Malinowski (Cuprum Lubin) i Bartosz Gawryszewski (Lotos Trefl Gdańsk). Na ten moment tyle samo siatkarzy opuściło Espadon, co do niego dołączyło. Po minionych rozgrywkach z klubem rozstali się Łukasz Perłowski i Dominik Depowski (Asseco Resovia Rzeszów), Maciej Wołosz, Bartosz Cedzyński (BBTS Bielsko-Biała), Michał Kozłowski (Lotos Trefl Gdańsk), Michal Sladecek (TSV Herrsching) i Danaił Miłuszew. Ważne umowy mają Adrian Mihułka, Michał Ruciak i Maciej Zajder.