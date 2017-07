Vadis Odjidja-Ofoe nie przeszedł testów medycznych! Sensacyjne informacje z Rosji

Vadis w przeszłości miał już problemy z kolanem. W 2014 roku przeszkodziły mu w transferze z Norwich do Belgii. Teraz historia się powtórzyła. Transfer z Legii do FK Krasnodar był dopięty na ostatni guzik, ale problemów zdrowotnych pomocnika nikt nie przewidział. Teraz Odjidja-Ofoe wraca do Warszawy.

Środowy trening Legii zaplanowany został na godz. 17. Biorąc jednak pod uwagę wiadomości płynące z rosyjskiego klubu, ale też coraz bardziej obojętny stosunek Jacka Magiery do Vadisa, wątpliwe by piłkarz się na nim pojawił.

FK Krasnodar miał zapłacić Legii Warszawa za belgijskiego pomocnika 3,5 miliona euro.