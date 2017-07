Tour de France. Kraksa na ostatnich metrach! Groźny upadek Marka Cavendisha

Walka o etapowe zwycięstwo rozstrzygała się na ostatnich metrach. Do szalonej walki ruszyli, zgodnie z planem, najlepsi sprinterzy, ale tego, co stało się później, nie przewidział nikt. Peter Sagan, zwycięzca trzeciego etapu spowodował upadek wyprzedzającego go Marka Cavendisha.

Cała sytuacja budzi wielkie kontrowersje, a powtórki pokazały, że Słowak zaatakował Brytyjczyka łokciem

Wielkie zamieszanie na ostatnich metrach wykorzystał Arnaud Demare, który wygrał czwarty etap Wielkiej Pętli.

