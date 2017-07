Sensacyjny obrót spraw! Vadis Odjidja-Ofoe wraca do Legii Warszawa!

Vadis Odjidja-Ofoe o godzinie 17 miał wyruszyć do Austrii, gdzie czekał na niego trzyletni kontrakt z Krasnodarem. Belg ma zarabiać w Rosji blisko 2 mln euro rocznie, a za jego transfer Legia miała otrzymać 3,5 mln euro plus bonusy.

O godzinie 14.40 pojawił się jednak tweet Mariusza Piekarskiego, który pilotował transfer Vadisa Odjidji-Ofoe do Rosji.

W klubie nikt na razie nie chce komentować całego zamieszania, zasłaniając się tym, że nie zna jeszcze całego kontekstu sytuacji. Według plotek sprawa rozbiła się jednak o zmianę żądań Legii Warszawa.

Sprawa transferu Belga jest bardzo skomplikowana i jednym z punktów spornych miało być to, kto spłaci menadżerów najlepszego piłkarza Ekstraklasy. Co ciekawe, Legia wkrótce może dostać znacznie lepszą ofertę za swojego piłkarza.

Przypomnijmy, że Belg trafił do Legii w sierpniu zeszłego roku po tym, jak rozwiązał swój kontrakt z Norwich. Jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu dostał ofertę przedłużenia kontraktu (obecny wygasa za rok) na bardzo dobrych warunkach. To znaczy rekordowych w realiach ekstraklasy - ok. 1 mln euro netto za sezon.