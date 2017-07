Siatkówka. Oficjalnie: Aleksandar Nedeljković w PGE Skrze Bełchatów

Srećko Lisinac, który od 2014 roku gra w PGE Skrze Bełchatów będzie miał na swojej pozycji rywala. I to rodaka, bowiem do PGE Skry Bełchatów w sezonie 2017/2018 dołączy inny Serb, Aleksandar Nedeljković.

Młody zawodnik rozpoczął sportową karierę w OK Vranje. Po trzech latach gry w tym klubie przeniósł się do Kosowskiej Mitrowicy, z którą związany był do sezonu 2016/2017. Jest zawodnikiem juniorskiej reprezentacji Serbii.

Nedeljković jest kolejnym siatkarzem po Atanasijeviciu, Cupokoviciu, Lisinacu, Brdoviciu, Stankoviciu i Luburiciu, który zagra w Bełchatowie.

Przed sezonem 2017/2018 do PGE Skry Bełchatów dołączyli trener Roberto Piazza, Patryk Czarnowski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Grzegorz Łomacz (Cuprum Lubin), Szymon Romać (Lotos Trefl Gdańsk), Nedeljković oraz prawdopodobnie Milad Ebadipour.

Kontrakty prolongowali Mariusz Wlazły, Karol Kłos, Robert Milczarek, Marcin Janusz. Ważne umowy mają Bartosz Bednosz, Kacper Piechocki i Nikołaj Penczew. Michał Winiarski skończył karierę i został II trenerem bełchatowian, Nicolas Uriarte przeszedł do Sady Cruzeiro, Artur Szalpuk do Lotosu Trefla Gdańsk, Bartosz Kurek do Ziraatu Bankasi Ankara, Jurij Gładyr do Fenerbahce Stambuł, a Mariusz Marcyniak szuka nowego klubu.