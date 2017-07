Marco Verratti "zbuntuje" się przeciwko PSG

js

Marco Verratti i Neymar (EMILIO MORENATTI/AP)

Marco Verratti jest zdeterminowany, by w tym okienku transferowym przeniósł się do FC Barcelony. Włoch gotowy jest do małego buntu w klubie z Paryża.

Włoski pomocnik wraca do Paryża po wakacjach, ale spekuluje się, że nie wróci do treningów z pierwszą drużyną. Zamiast normalnych zajęć z kolegami, będzie pracował nad kondycją w siłowni przy specjalnym planie treningowym. Ma to być akt sprzeciwu wobec włodarzy Paris Saint-Germain, którzy chcą za wszelką cenę zatrzymać pomocnika w klubie, nie pozwalając tym samym spełnić marzenia Verrattiego o grze w Blaugranie. W międzyczasie Barcelona robi wszystko, żeby sprowadzić 24-letniego Włocha do siebie. Za negocjacje transferu ma się zabrać sam prezydent Josep Maria Bartomeu. Verratti jak i Bartomeu mają nadzieję, że uda się dogadać klubom i Włoch wkrótce dołączy do zespołu katalońskiego zespołu. Najdroższa jedenastka piłkarzy pod względem transferów

