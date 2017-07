Manchester United zaprezentował koszulki na nowy sezon. Horrendalne ceny

Tym razem firma Adidas, która przygotowuje stroje Manchesteru United, postanowiła nawiązać do dawnych uniformów z kołnierzykiem zapinanym na guzik. W przeciwieństwie do zeszłorocznych koszulek charakterystyczne białe paski znalazły się nie po bokach strojów, ale na ramionach. Na rękawach koszulek pojawiły się także czarno-białe wstawki, które nie do końca spodobały się fanom.

- Koszulka wygląda okropnie. Nie podobają mi się te paski na górze. Wygląda to strasznie biednie. Nigdy jej nie kupie - pisze jeden z brytyjskich fanów pod informacją o nowych trykotach.

Wielu kibiców zauważa, że cena, która wynosi 89,95 funta jest zupełnie nieadekwatna do jej jakości. - Cena jest absolutnie obrzydliwa - pisze fan Manchesteru na Twitterze.

Ceny koszulek piłkarskich rosną z każdym rokiem, co odbija się na zagranicznych kibicach, którzy często nie mogą sobie pozwolić na oficjalne trykoty. Trzeba jednak zauważyć, że minimalne wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii wynosi 7.50 funta na godzinę. Oznacza to, że pracujący za najniższą stawkę fan Manchesteru, musi spędzić w pracy tylko 12 godzin, by kupić nową koszulkę swojej ulubionej drużyny.